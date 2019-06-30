لبنان | هل يخضع المجلس والحكومة للتهديدات؟

لم تخف اوساط نيابية ووزارية تصاعد الشكوك والاستياء حيال الأساليب التي يتبعها العسكريون المتقاعدون في شكل تصاعدي مثير للريبة في وقت تتكرر ظاهرة الصمت الرسمي على مختلف المستويات على هذا التحرك ويترك التصعيد ليحصل في الزمان والمكان المحددين من قبل العسكريين المتقاعدين من دون وساطات سابقة ووسط غموض واسع حول طبيعة الحلول المطروحة لهذه المشكلة.

وتساءلت الاوساط عما اذا كان التهديد بتعطيل جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة واقرارها سيترك مجدداً بما يفتح الباب امام تطور شديد السلبية يتمثل برضوخ المجلس والحكومة للتهديد والضغوط بما يشجع فئات اخرى عديدة على اتباع الاسلوب نفسه وتاليا ادخال البلاد في متاهات لا تحتملها الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فهل ستتحرك الحكومة ولجنة المال والمعنيون جميعا في الايام القليلة المقبلة لمنع التداعيات السلبية للتهديد بتعطيل المجلس ؟

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المصدر النهار