لبنان | الحكم بقضية الشهيد الحريري في تشرين الأول

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كشف مصدر حقوقي مواكب للمحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ان “هيئة المحكمة في لاهاي ستصدر الحكم النهائي في مطلع تشرين الأول المقبل”.
واختتمت، أمس الخميس، رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، زيارة رسمية إلى لبنان التقت خلالها بوجهٍ خاص وزير العدل ألبير سرحان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، ووزير الاتصالات محمد شقير.
وتحاورت السيدة لو فرابير دو إيلين أيضًا مع أعضاء من السلك الدبلوماسي في بيروت. وخلال هذه الزيارة، تحدثت السيدة لو فرابير مع محاوريها عن دور الدفاع أمام المحكمة في قضية عياش وآخرين (القضية STL 11-01).
المصدر المستقبل ويب
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