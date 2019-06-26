لبنان | الحجار: نحرص على أن تتمثل كل المكونات في “الدستوري”

أعلن النائب محمد الحجار أن “ما نحرص عليه هو أن تتمثل كل المكونات النيابية في المجلس الدستوري وأن يكون هناك توافق”.

وقال الحجار في حديث عبر إذاعة صوت لبنان – الأشرفية، “العلاقة بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي جيدة تاريخياً، ولكن هناك تباينات سياسية بيننا وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس الى حد أن تصل الأمور الى التراشق الإعلامي، مع العلم أننا لم نكن ولا مرّة المبادرين فيه، فنحن كنا نحاول دائماً تدوير الزوايا”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية