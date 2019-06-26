احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
يترقب الوسط السياسي والرسمي اللبناني الأخبار والتقارير الديبلوماسية في شأن المواجهة الملتهبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، نظرا إلى تأثره بها من زاوية رصد إمكان تحولها إلى صدام عسكري بين الدولتين، لا سيما إذا انخرط حزب الله فيها كفرضية مطروحة بحكم الولاء المطلق للحزب لولي الفقيه في طهران.
وتشير مصادر مطلعة لـ”الحياة” إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجاب من راجعه سواء من الديبلوماسيين الغربيين أو غيرهم في هذا الشأن بأنه تحدث إلى قيادة “حزب الله” حول المخاوف المطروحة من اشتراكه في أي حرب قد تنشب بين إيران وأميركا، وأنه تلقى تطمينا بأن الحزب لن يورط لبنان فيها، في وقت رأت مصادر أخرى أن اطمئنان عون يعود إلى تقدير من قبله نتيجة قراءته للأحداث.
المصدر الحياة
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عون يستبعد دخول حزب الله بأي مواجهة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.