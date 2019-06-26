لبنان | عون يستبعد دخول حزب الله بأي مواجهة عسكرية

يترقب الوسط السياسي والرسمي اللبناني الأخبار والتقارير الديبلوماسية في شأن المواجهة الملتهبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، نظرا إلى تأثره بها من زاوية رصد إمكان تحولها إلى صدام عسكري بين الدولتين، لا سيما إذا انخرط حزب الله فيها كفرضية مطروحة بحكم الولاء المطلق للحزب لولي الفقيه في طهران.

وتشير مصادر مطلعة لـ”الحياة” إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجاب من راجعه سواء من الديبلوماسيين الغربيين أو غيرهم في هذا الشأن بأنه تحدث إلى قيادة “حزب الله” حول المخاوف المطروحة من اشتراكه في أي حرب قد تنشب بين إيران وأميركا، وأنه تلقى تطمينا بأن الحزب لن يورط لبنان فيها، في وقت رأت مصادر أخرى أن اطمئنان عون يعود إلى تقدير من قبله نتيجة قراءته للأحداث.

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المصدر الحياة