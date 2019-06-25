لبنان | الافراج عن طوني اسطفان وشادي لحود في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يونيو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفرج عن اللبنانيين الذين خطفا في نيجيريا المهندس طوني يوسف اسطفان وشادي لحود. وخطف اسطفان ولحود على يد عصابات مسلحة في 7 حزيران الحالي وهما يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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