لبنان | تقرير “النقد الدولي” قيد الإعداد… هل ينجو لبنان؟

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لفتت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لبنان للاطلاع على الوضع، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها.
وتمنّى رئيس وفد الصندوق أن يُقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت ممكن، والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6%، بما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتمر “سيدر”.
وبحسب كلام وزير المال علي حسن خليل، فانّ صندوق النقد في طور إعداد تقرير عن الوضع اللبناني، وانّ هذا التقرير يُفترض أن يُنجز قبل منتصف تموز، “وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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