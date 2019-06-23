لبنان | بري لكوشنير: اللبنانيون لن يكونوا شهود زور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 01:10 مساءً - مشاركة

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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، قائلاً، “لن يكون لبنان واللبنانيون شهود زور او شركاء ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة”.

وأضاف، “نربأ بمن تبقى من الحياء العربي الا يفسح المجال لاستخدام الجغرافيا العربية مساحة لتنفيذ حكم الاعدام بقضية فلسطين”.

وأردف، “سنقاوم التوطين مع الاشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة. فلسطين ومسجدها الأقصى وكنيسة المهد قبل ان تكون قضية جغرافيا وشعب هي قضية سماوية”.

واعلن كوشنر، في وقت سابق ان “أول مرحلة لخطة ترمب للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن” تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان”.

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وكشف، في حديث لوكالة رويترز للأنباء، أن الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة.

المصدر موقع القوات اللبنانية