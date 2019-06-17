لبنان | لقاء مرتقب بين الحريري وباسيل الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يونيو 2019 09:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تحدثت مصادر سياسية عن إمكان حدوث لقاء يجمع رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل جراء انعقاد جلسة مجلس وزراء في السراي الحكومي غداً الثلاثاء. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إنه “لا شيء يمنع لقاء الرجلين، فالتحالف مستمر والمواقف موحّدة”. المصدر الشرق الاوسط

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