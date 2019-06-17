لبنان | ملفات دسمة في زيارة الوفد الروسي لبنان

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أعلنت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ زيارة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف للبنان غداً الثلاثاء وليومين، يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومساعديهما ستتمّ لبحث “مستجدات الاوضاع في سوريا ومشاريع التسوية وعملية إعادة الاعمار والمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم”.
لكن مصادر مطلعة قالت لـ”الجمهورية”، انّه على الرغم من انّ ملف عودة النازحين السوريين هو العنوان الأبرز لزيارة لافرينتيف، إلاّ انّ محادثاته مع الرؤساء الثلاثة قد تُمهّد الى فتح ملفات أُخرى لا تقلّ أهمية عن ملف النزوح السوري.
وكشفت هذه المصادر، أنّ الرجل سيوجّه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات “استانا” الـ13 التي ستجري في تموز المقبل، بعد ان أدركت موسكو أهمية إشراك عواصم الجوار السوري، في اعتبار انّ جولة “استانا” المقبلة ستضع إطاراً محدداً للبدء بإعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وهنا تكمن اهمية حضور لبنان لطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف.
المصدر الجمهورية
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