لبنان | النازحون طبق أساسي للجولة الروسية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يونيو 2019 09:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “النهار” من مصادر مواكبة لزيارة الوفد الروسي للبنان، غداً الثلاثاء، أنّ موضوع النازحين السوريين هو طبق أساسي خلال الجولة التي سيقوم بها الوفد على الرؤساء الثلاثة وربما قيادات سياسية أخرى والمعنيين بملف النازحين. وتفيد المعطيات الراهنة أن الزيارة تأتي بعد برودة روسية تجاه تحريك ملف النازحين السوريين إذ يعترف البعض في الكرملين بأنّ هناك عوائق وصعوبات جمة، خصوصاً أنّ العملية السياسية تأخرت كثيراً. المصدر النهار

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