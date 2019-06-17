لبنان | بري ينتظر

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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ينتظر ما سيحمله مساعد وزير الخارجية الاميركية للشرق الادنى ديفيد ساترفيلد من اسرائيل، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.

وحول التوتر المتزايد في المنطقة، قال بري أمام زوّاره في ظل التهديدات الاميركية لإيران بعد حادثة الناقلتين في بحر عُمان: “لا أعتقد انّ المنطقة ذاهبة الى الحرب، فلا أحد يريدها”.

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المصدر الجمهورية