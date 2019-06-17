لبنان | 100 بند “عادي” لأول جلسة مجلس وزراء

أعلنت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه لن يُطرح ملف التعينات إلا “سلةً واحدةً” متكاملةً بعد الاتفاق على كل المراكز الشاغرة لافتة إلى أن النقاش لا يزال مستمراً، إذ إن التعيينات تشمل 90% من الفراغات في الدولة اللبنانية، لا سيما الفئة الأولى، مثل مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ونواب حاكم مصرف لبنان… غيرها.

ويضم جدول أعمال هذه الجلسة 100 بند أكثرها بنود عادية، مما يجعل هذه الجلسة هادئة، ذلك أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لرئيس الجمهورية ميشال عون امتصّت التشنج الذي كان قائماً بين الفريقين الأزرق والبرتقالي، ما أعاد القطار إلى سكّته، وأنهى عاصفة التوتر حسبما قالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط”.

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المصدر الشرق الاوسط