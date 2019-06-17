لبنان | حسن خليل: الوضع المالي لا يدعو الى القلق

أكد وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” أنّ الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، وقال، “أعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع الموازنة في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة”. ورداً على سؤال، أضاف خليل، “الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة العجز بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة السنة المقبلة”.

وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، قال خليل: “كل هدفنا هو ان نصل الى عجز أقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج… قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً… ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد”. وحول الكلام المشكّك بالوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: “الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً… وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة”.

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المصدر الجمهورية