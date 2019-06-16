لبنان | تحذيرات أميركية من استخدام لبنان “صندوق بريد”

على وقع قرع طبول الحرب في منطقة الخليج، علمت “السياسة”، أن لبنان تلقى تحذيرات أميركية ودولية من تداعيات أي قرار قد يتخذه حزب الله بفتح جبهة الجنوب، في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لأن ذلك سيترك انعكاسات بالغة الخطورة على لبنان على كافة الأصعدة.

وشددت التحذيرات على ضرورة أن يتمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس وعدم استخدامه من جانب “حزب الله” أو غيره، كصندوق بريد في الصراع الإقليمي القائم، أو كساحة مواجهة إذا تطور الوضع في الخليج إلى نشوب حرب أميركية – إيرانية .

وأشارت مصادر وزارية لـ”السياسة”، إلى أن مجلس الوزراء الذي سيعقد جلستين الأسبوع المقبل، في سياق تفعيل العمل الحكومي، سيؤكد على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس، والدعوة إلى عدم توريطه في صراعات المنطقة، وإن الأولوية ستكون لتعزيز الاستقرار وحماية السلم الأهلي، مع التأكيد في المقابل على التضامن مع الموقف العربي في مواجهة أي مخاطر قد يتعرض إليها الأمن القومي العربي .

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المصدر السياسة