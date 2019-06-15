لبنان | أبو الحسن لنصرالله: مصالح إيران لا تعنينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يونيو 2019 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

توجه عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، داعيا إياه إلى “الالتفاف الى الداخل اللبناني وتحصين الدولة في لبنان والنأي بالنفس عن الصراعات التي لن تفيد بشيء”، معتبرا “ان التوتر بين السعودية وايران يجب الا ينعكس على البلاد”.

ولفت أبو الحسن في حديث ضمن برنامج “استجواب” عبر “لبنان الحر”، اليوم السبت، الى ان “إيران وواشنطن لا تريدان الحرب وكل منهما يحاول تحسين شروطه والامر سيصل في لحظة ما الى تسوية معينة”. وأضاف، ان “مصالح إيران لا تعنينا وما يعنينا كلبنانيين المحافظة على مصلحة الوطن”.

وقال بخصوص موضوع، كاميرات “التربية”، إن “هذا أسلوب ونهج وزير ولا بدَّ من التشدد لرفع المستوى، وهذه المسألة أخذت أكثر من حجمها، ولمسنا من خلال الامتحانات ان هناك جوا مرتاحا لدى الطلاب”.

واعتبر أنه “كان من خيارات اللقاء الديموقراطي عدم المشاركة في هذه الحكومة لكن الظرف الوطني والمسؤوليات الوطنية حتمت المشاركة، علما ان وزاراتنا ليست دسمة”.

ولفت بخصوص المصالحة التي أوصلت الرئيس ميشال عون الى بعبدا، الى أننا “اقترعنا لانتخاب الرئيس عون كي لا نعرض المصالحة في الجبل والوضع في البلد لأي اهتزاز ولكننا لسنا شركاء في هذه التسوية”.

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وتطرق أبو الحسن إلى ملف الكهرباء، مشيرا إلى أن “اللقاء الديموقراطي يراقب الخطة ونريد هيئة ناظمة ومجلس إدارة لان الموضوع أكثر من ضرورة، وبالنسبة إلى موضوع الاتصالات يجب أن يفتح الملف وأن يناقش بكل صراحة.

أضاف، “موقفنا سيبقى صلبا ولن نكون شهود زور ولن ندع البلد ينهار نتيجة مصالح”.

ودعا أبو الحسن إلى “الحفاظ على الأجهزة الأمنية وعلى معنويات الجيش وعدم المس بجيوبهم”، مشددا على “أهمية إشراك النظام المصرفي بعملية الإنقاذ عبر تفاوض صريح”.

المصدر اذاعة لبنان الحر