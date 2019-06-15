لبنان | بن لادن لبنان يكشف أنشطة حزب الله في واشنطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يونيو 2019 08:36 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كثفت عناصرحزب الله أنشطتها خارج الحدود الجغرافية اللبنانية، لتصل إلى مختلف مناطق الشرق الأوسط.

وأشار تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية، إلى إحباط مؤامرات خططت لها عناصر حزب الله في 3 قارات، هي أميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا، متوقعا مخططات أخرى في أميركا الشمالية.

ولم يعد حزب الله الذراع العسكري الإيراني في لبنان وسوريا والعراق واليمن فقط، بل رُفع بصماته أيضا في دول كثيرة بتجارة المخدرات والتورط في أنشطة إرهابية. وتوقع التقرير، وصول أنشطة عناصر حزب الله المشبوهة إلى الولايات المتحدة نفسها.

وأكد تقرير للمجلة أن إستراتيجية ميليشيات حزب الله اعتمدت على جمع الأموال وغسيلها من كندا وصولا إلى مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات الأميركية.

وكشفت الصحيفة أن “التحقيقات مع علي كوراني، المجند من حزب الله في نيويورك، عن معلومات مقلقة بشأن حجم نشاط وعمليات حزب الله في الولايات المتحدة وكندا، وخططه لشن هجمات فيهما”.

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ووجهت السلطات الأميركية إلى كوراني تهمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومكاتب الخدمة السرية الأميركية، ومطار جون كنيدي.

ويقول التقرير إن “حزب الله أوفد كوراني أيضا إلى الصين، حيث كلفه بشراء مواد كيماوية تستخدم في صنع القنابل، ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي كوراني بأنه بن لادن لبنان”.

ولفتت الصحيفة، الى “عزم وتخطيط حزب الله الى بناء شبكاته مشبوهة حول العالم، لتمويل أنشطته، التي تزعزع الأمن والاستقرار بأمر وإيعاز من طهران”.

المصدر سكاي نيوز