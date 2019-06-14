لبنان | جلسة الحكومة بين فكّين: التعيين على دفعات أو صفقة كبرى

لم يعرف ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الثلاثاء المقبل، ستتناول دفعة من التعيينات الإدارية والقضائية ‏والأمنية، وتلك المتصلة بعدد من المراكز الشاغرة التي تربو على ‏خمسين مركزاً‏.

واشارت مصادر لـ “الجمهورية”، الى أن “هناك رأيين يحكمان المناقشات الدائرة حول التعيينات، بين قائل ‏بإصدار التعيينات ما ان يتم التفاهم في شأنها على دفعات، او الانتظار ‏لعقد الصفقة الكبرى التي تتناول كل المواقع الادارية، بحيث يتم ‏التفاهم على تقاسم المواقع على كل المستويات‏”.

واعتبرت المصادر، ان “التوصل الى عقد صفقة كبرى أسهل بكثير من التفاهم على ‏دفعات صغيرة منها”. ‏

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المصدر صحيفة الجمهورية