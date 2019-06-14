كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يونيو 2019 07:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يعقد الثلاثاء المقبل أول جلسة لمجلس الوزراء، إذ مرّ اكثر من شهر على آخر جلسة للحكومة وتليها الثانية نهار الخميس، وذلك كترجمة أولية لما حققه لقاء بعبدا، الذي عكس أجواء إيجابية‏ ‏بين الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. المصدر صحيفة الجمهورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ترجمة أولية للقاء بعبدا… جلسة لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.