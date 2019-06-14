لبنان | ساترفيلد لم ينقل الايجابيات المُنتظرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يونيو 2019 07:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكّدت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، انّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني ديفيد ساترفيلد لم ينقل الى لبنان الايجابيات المُنتظرة منه، ولكن هذا لا يعني انّ السلبية تطغى على حركته. وكشفت عمّا سمّتها “ليونة اسرائيلية” لجهة الذهاب الى مفاوضات مفتوحة، لكن من دون ذكر الفترة الزمنية المفتوحة كتابة، علماً انّ اسرائيل، كما نقل الوسيط الاميركي، اشترطت ان تكون المفاوضات محدّدة بسقف زمني مداها 6 اشهر. المصدر صحيفة الجمهورية

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