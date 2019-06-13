لبنان | ‏4 جرحى بإطلاق نار في برج البراجنة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سقط عدد من الجرحى إثر طلق ناري اصاب سيارة في برج البراجنة.

وفي التفاصيل ان سائق سيارة اجرة ويدعى “م.ع” كان يقود سيارته في منطقة برج البراجنة وبرفقته 3 اشخاص بينهم طفل رضيع، وإذ برصاصة تصيب السائق في عنقه ما ادى الى تحطم زجاج السيارة واصابة الركاب بجروح من الزجاج المحطم.

وأكمل سائق الأجرة سيره على الرغم من اصابته، فاتجه الى مستشفى جبل لبنان لتلقي العلاج مع الجرحى الثلاثة، وحتى الساعة لم يعرف مصدر إطلاق النار.

Advertisements

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام