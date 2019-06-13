لبنان | ‏4 جرحى بإطلاق نار في برج البراجنة

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سقط عدد من الجرحى إثر طلق ناري اصاب سيارة في برج البراجنة.
وفي التفاصيل ان سائق سيارة اجرة ويدعى “م.ع” كان يقود سيارته في منطقة برج البراجنة وبرفقته 3 اشخاص بينهم طفل رضيع، وإذ برصاصة تصيب السائق في عنقه ما ادى الى تحطم زجاج السيارة واصابة الركاب بجروح من الزجاج المحطم.
وأكمل سائق الأجرة سيره على الرغم من اصابته، فاتجه الى مستشفى جبل لبنان لتلقي العلاج مع الجرحى الثلاثة، وحتى الساعة لم يعرف مصدر إطلاق النار.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.