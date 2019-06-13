لبنان | 60 جندياً أميركياً في بيروت بطلب من ترمب

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رسالة الى الكونغرس “نشر نحو ستين عسكرياً في لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب”، تساؤلات، من حيث توقيته، حول حصول واشنطن على ضمانات من الحكومة اللبنانية بسبب التوتر مع إيران مشابهة لتلك التي حصلت عليها من العراق.

وكانت واشنطن حذرت بغداد من أن أي استهداف للجنود الأميركيين في العراق من قبل أي فصيل سيتم الرد عليه بقوة وربما داخل إيران نفسها. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ملتزمة بحماية كل الجنود الأميركيين الموجودين على اراضيها.

وقال مراقبون إن تجديد ترمب للجنود الـ 60 لا بد أن تكون سبقته اتصالات مع بيروت كي لا يتمكن “حزب الله” من الوصول إليهم في حال انفجر التوتر مع إيران وتحول إلى مواجهة.

وذكر مصدر أمني رفيع لـ”الجريدة” أن “العدد المفترض من عناصر القوات الخاصة الأميركية موجود منذ فترة طويلة وهو يقوم بمهام تدريبية وتقييم التدريب ومراقبة جودة العتاد المسلم الى الجيش وتقويم حاجاته التي ترد تباعاً إليه”، مؤكداً أنها ليست “فرقاً قتالية”، وأن “التعاون بين الوحدات الخاصة في الجيشين اللبناني والأميركي قائم منذ سنوات”.

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وجاء إعلان ترمب غداة استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً اميركيا ودعوته الشركات الاميركية الى المشاركة في مناقصات الغاز والنفط التي ستبدأ قريباً.

كما تزامن مع عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت لاستكمال وساطته حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.

المصدر الجريدة الكويتية