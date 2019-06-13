احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ”الجمهورية” أن “هناك من استحضر صورة قديمة من زمن الحرب والاحتلال الاسرائيلي، للتحريض على وزير التربية اكرم شهيب، الذي سعى في تلك الفترة الى تجنيب مدينة عاليه التوتر ونزع فتيله، قبل ان يُشعل الاسرائيليون الحرب في الحي الغربي للمدينة آنذاك، وتعمّد نشر هذه الصورة على مواقع التواصل. هذا أمر معيب، وتحريض واضح”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك لقاء قريب بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، قال جنبلاط: “لم اسمع بذلك، ما عندي خبر”.
وحول الوضع الحكومي وما اذا كانت السجالات والخلافات التي حصلت قد اثّرت على الحكومة، قال: “هذه الحكومة يديروها متل ما بدهم بالحكمة الهائلة اللي عندهم، ونحن ولاد”.
المصدر صحيفة الجمهورية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: “ما عندي خبر” عن لقاء مع الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.