لبنان | رسالة لحزب الله… العلاقات اللبنانية – الخليجية خط أحمر

اعتبرت أوساط بارزة في تيار المستقبل لـ”السياسة”، أن “المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمره الصحافي، بعثت برسالة واضحة بأنه حازم في ما يتصل بعمل الحكومة ولن يسمح بالتأثير على عملها، بحكم ضرورة أن تكون فريق عمل موحداً، كما أنه لن يسمح بإقامة متاريس سياسية داخلها، وهو على توافق بهذا الأمر مع رئيس الجمهورية ميشال عون”.

وشددت الأوساط في المقابل على أن “الحريري كان حاسماً كذلك في رفض لبنان أي استهداف للدول الخليجية التي وقفت ولا تزال إلى جانبه في أحلك الظروف، في رسالة أيضاً إلى بعض الأطراف الداخلية ومنهم حزب الله أن العلاقات اللبنانية – الخليجية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزها”.

وأكد الحريري في افتتاح مؤتمر “عرب نت”، أن “الجمهور يعطيني الأمل ويؤكد لي أننا نستطيع أن نخلق فرص عمل وننافس وأؤمن بأن الحكومة يجب أن توفر للمواهب المنصة وأنا سأقوم بذلك ولن أسمح لأحد أن يوقفني”.

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المصدر السياسة