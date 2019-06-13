لبنان | “مشاريع” حزب الله في فنزويلا لدفع رواتب أتباعه

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في ذروة الأزمة الداخلية، وبالتزامن مع وصول مساعد وزير الخارجية دايفيد ساترفيلد الى بيروت، في سياق الاتصالات التي يجريها لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، يبرز الضغط الاميركي المتواصل في اتجاه “حزب الله”.
جديد هذا الضغط، ما أعلنه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، “أنّ “حزب الله” يستخدم عمليات تهريب المخدرات في فنزويلا لتمويل عملياته”.
وبحسب مجلة “واشنطن إغزامينر”، تحدّث بومبيو عن عمليات “حزب الله” في فنزويلا، خلال جلسة لمجلس الشيوخ بعد ظهر الثلاثاء قائلاً: “إنها في الغالب مشاريع لكسب المال”. وأضاف موضحاً: “هذا يعني أنّها مصمّمة لتوليد إيرادات لـ”حزب الله” وأنشطته، التي تتمّ إلى حد كبير في الشرق الأوسط، لمساعدتهم على دفع الرواتب في جميع أنحاء المنطقة”.
وفي وقت سابق من الجلسة، أشار بومبيو إلى أنّ “عملاء “حزب الله” ليسوا على رأس القائمة من حيث الجهات الفاعلة السيئة بالنسبة الى حجم المخدرات التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة، لكن العمليات التي يقومون بها يصعب للغاية إحباطها، هذا لا يعني أننا نستسلم، نحن بالتأكيد نعمل على ذلك، لدينا أشخاص يعملون على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، والحدود البرازيلية، وجميع الأماكن التي يمكننا الوصول إليها، غير أنّه في حالة فنزويلا، حيث لم يعد لدينا سفارة هناك، فمن الصعب القيام بذلك”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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