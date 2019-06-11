لبنان | تجيير ملف زكا لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يونيو 2019 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تحدثت أوساط سياسية لـ”الراي” عن حرص طهران على تجيير ملف نزار زكا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعدما كانت وضعتْ إطلاق زكا في إطار ملاقاة طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرة أن ما قاله المصدر الإيراني الأحد، يأتي في سياق “إزاحة الأنظار” عن كون مبادرة حسن النية من طهران جاءت “بلا مقابل” أي من خارج صفقة تبادُل مع الولايات المتحدة (لسجناء طالبت بهم إيران). المصدر الراي الكويتية

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