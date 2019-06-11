لبنان | باسيل تجاوز جميع الأعراف الدبلوماسية‏

اعتبرت مصادر سياسية أن وزير الخارجية جبران باسيل من خلال تغريدته أساء إلى لبنان وإلى الحكومة التي ينتمي إليها أوّلا، وأن تعمده التصويب على الرياض قد يدفع نحو فرملة العلاقات بين الطرفين التي شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة مع وعود سعودية بعودة السياح إلى لبنان.

وتقول المصادر لصحيفة “العرب اللندنية” إن باسيل، تجاوز جميع الأعراف الدبلوماسية وهو الذي يتولى الإشراف على السياسة الخارجية لبلاده، غير مستبعدين أن تكون تغريدته مرتبطة بأجندة هدفها ضرب العلاقات السعودية اللبنانية لمصلحة إيران، خاصة بعد تصويبه على “السنية السياسية” التي اعتبر أنها “أتت على جثث المارونية السياسية”.

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المصدر العرب اللندنية