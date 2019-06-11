لبنان | بري: نأمل انجاز الموازنة في أقرب وقت

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره: «نحن ننتظر ما يحمله ساترفيلد، ولبنان لا يزال على موقفه لجهة رفض مهلة الستة أشهر للتفاوض». وأشار إلى «أنّ هناك بعض التفاصيل والامور التي استُجدّت في الفترة الأخيرة وسنطرحها مع ساترفيلد، مع التأكيد على وجوب حلّها، وكذلك تأكيد تمّسك لبنان بحدوده وسيادته الكاملة».

من جهة ثانية، أعرب بري، العائد من زيارة خاصة لليونان، عن ارتياحه الى انطلاق النقاش في مشروع الموازنة في اللجنة النيابية للمال والموازنة.

وأشار بري إلى «الحيوية النيابية» في حضور جلسات اللجنة، إلا أنّه أمل في «ان تتمكن اللجنة من إنجاز مشروع الموازنة في اقرب وقت ممكن».

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وعمّا إذا كانت الشهية النيابية المفتوحة على إدخال تعديلات على مشروع الموازنة ستؤخّر إنجازها، قال بري: «انّ المشروع خضع لنقاش مكثّف في مجلس الوزراء، وهو مطروح امام النواب في اللجنة المالية ونأمل في أن لا يتأخّر».

المصدر صحيفة الجمهورية