لبنان | ابراهيم: واجبنا المطالبة بكل لبناني اينما كان

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أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الموجود في طهران، أنّ السلطات الايرانية ستُفرج عن نزار زكا اليوم الثلاثاء. وعلمت «الجمهورية»، انّ ابراهيم اتصل هاتفياً مرتين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأبلغه انّ الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بإنهاء ملف زكا وتأمين نقله الى بيروت قد أٌنجزت، ومن المقرّر ان يعود به اليوم.
وأكّد اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية»، أنّ «الأمن العام يعمل منذ البداية على استرداد زكا وغيره ممن يحملون الجنسية اللبنانية، لأنّ من واجبه المطالبة بكل لبناني اينما كان مع احترامنا لكل الصداقات، ولكن هذا لا يُسقط الجنسية اللبنانية عن أي من المتهمين في مخالفة قوانين الدول المقيمين فيها، أما من يشعر أنه لا ينتمي الى الدولة اللبنانية بل الى فئة أو حزب سياسي فيستطيع عدم الطلب من الدولة استرداده أو المطالبة به»
المصدر صحيفة الجمهورية
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