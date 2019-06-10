لبنان | حوري: للحريري أعمال ‏أهمّ‏ من السجالات

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أكد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب السابق عمار حوري ان “الحريري يعبر عن مواقف مجلس الوزراء، وبموضوع الخلافات لم يكن تيار المستقبل مبادراً إليها، بل كان دائماً يتلقى ويدافع عن نفسه”، موضحاً ان “دور الحريري ليس الدخول بسجالات يومية لأن لديه أعمالاً أهمّ”.
وأوضح حوري في حديث إذاعي ان “عودة الحريري إلى بيروت ستعيد تفعيل العمل الحكومي وستوضح الكثير من الأمور”، داعياً إلى “الابتعاد عن السجالات والمناكفات”.
وعن زيارة الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قال، “هناك تواصل دائم بين الحريري وعون ورئيس مجلس النواب نبيه بري”، مؤكداً ان “التواصل مطلوب وقائم وليس بالحدث ان يلتقي الحريري عون فور عودته، ونأمل ان تساهم كل اللقاءات بإعادة الأمور إلى نصابها”.
المصدر اذاعة لبنان موقع القوات اللبنانية
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