لبنان | اجتماع تضامني في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يونيو 2019 07:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشف مصدر رفيع في كتلة “المستقبل” النيابية، ان الكتلة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً لها في عاصمة الشمال طرابلس تضامناً مع المدينة ومع القوى الأمنية والعسكرية في أعقاب العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن واستقرار طرابلس، واسفرت عن استشهاد أربعة عسكريين. المصدر اللواء

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