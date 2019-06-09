لبنان | ايران تخضع للولايات المتحدة بإطلاق سراح اللبناني المعتقل نزار زكا!

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة حول خضوع إيران للضغوطات الأميركية عبر إطلاق سراح اللبناني نزار زكا الموجود في السجون الإيرانية منذ أشهر، حيث يعتبر اقدام النظام على هذه الخطوة بمثابة تقديم “ورقة الطاعة” للولايات المتحدة.

ويبدو أن إطلاق سراح زكا سيكون مدخل ايران إلى بيت الطاعة الاميركي، في إشارة إلى أن ترامب وتهديداته تؤتي أُكُلها، حيث وبعد عشرات المطالبات اللبنانية، قرر النظام الايراني تقديم زكا هدية للولايات المتحدة واستحضر مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم لاستكمال ديكور الخضوع، والذي توجه قبل قليل الى إيران حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

‫عقوبات الرئيس دونالد ترامب وتهديداته تؤتي أوكلها وإيران تطلق نزار زكا صاغرة مرغمة في محاولة منها لتقديم تنازلات لتخفيف الضغط الأمريكي السعودي عليها فهل بعد إطلاق سراح اللبناني المعتقل في إيران نزار زكا يصرخ خامنئي ويقول لبيك يا ترمب؟‬