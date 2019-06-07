لبنان | أكثر من مبسوط في الطبقة الحاكمة

اكد مصدر عسكري لـ”الجمهورية”، ان “هناك فارقاً كبيراً بين ان يكون عبد الرحمن مبسوط ذئباً منفرداً كما يوحي تصرّفه، وبين أن يقول البعض إنّ ما قام به هو عمل فردي، لأنّ من شأن ذلك تبسيط الجريمة التي ارتكبها والتخفيف من دوافعها ودلالاتها”.

كذلك، استغرب المصدر التفسير الذي يربط تصرّف مبسوط بـ”خلل نفسي لديه”، في حين انّ سجله الحافل يُظهر انّه صاحب خبرة في مجال الارهاب والقتال، وانّه مشبع بالعداء للجيش والقوى الامنية انطلاقاً من اعتباراته الايديولوجية.

ولفت المصدر العسكري نفسه، الى “انّ مستنقع الإرهاب لم يجف كلياً بعد، إلاّ انّ الجيش جاهز للتعامل مع كل الاحتمالات وهو يعمل في اتجاه تفعيل الامن الاستباقي وتحصينه، آخذاً في الاعتبار الدروس المستقاة من الاعتداء الأخير”.

وأضاف المصدر في “رسالة الى من يعنيه الامر”: “بصراحة، نحن نعتبر انّ بعض السياسيين يريد أيضاً ان يذبح العسكر، كما فعل مبسوط في طرابلس، وإنما بوسائل أخرى. للاسف هناك أكثر من مبسوط في الطبقة الحاكمة التي يوجد في داخلها من يسعى الى استهداف الجيش مباشرة من خلال التضييق المالي الذي تشمل مفاعيله الرواتب والآليات والصيانة والطبابة والتغذية وغيرها من الأمور”.

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ونبّه المصدر الى “انّ اي إضعاف للجيش يستفيد داعش منه تلقائياً، وهذه معادلة محسومة، مشدداً على انّ “المطلوب تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، وليس تقليصها، عبر بنود مجحفة في مشروع الموازنة”

المصدر صحيفة الجمهورية