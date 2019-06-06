لبنان | الحجار: المطلوب من التيار تعديل خطابه

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجّار أن “التسوية مع التيار الوطني الحر أنتجت الكثير، ولاسيما قانون الانتخاب والانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة وصولا إلى الموازنة”.

ورأى الحجار في حديث الى اذاعة صوت لبنان – الاشرافية، أن “الذي حصل في الفترة الاخيرة هو استهداف لتيار المستقبل ولرئيس الحكومة سعد الحريري ولقيادات التيار ولأشخاص من أنصار التيار أو محسوبين عليه في مواقع عدة في الدولة، وهذا التصويب أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه لأن هذا الخطاب استدعى منا الرد”.

وأكد أن “المطلوب من التيار هو تعديل خطابه، معتبرا ان هناك إشارات إيجابية في اليومين الماضيين”، مؤكدا السير في التسوية وقال، “سنمشي بالتسوية طالما تمشي نحو الهدف”.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام