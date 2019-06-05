لبنان | قوة اسرائيلية تتفقد الحدود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يونيو 2019 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تفقدت قوة اسرائيلية مؤللة الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزاني ووادي العسل، مروراً بالغجر والعباسية. وكان عناصر الدورية يتوقفون من حين الى آخر عند البوابات الحديدية المثبتة على طول السياج لتفقد أجهزة المراقبة والكاميرات المثبتة عليها. وقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات “اليونيفيل” لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ. Advertisements المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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