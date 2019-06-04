احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، اتصالات بكل من وزيرة الداخلية ريا الحسن، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، للوقوف على وقائع الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة طرابلس.
وتوجه الرئيس الحريري بالتعزية من قيادتي الجيش وقوى الامن ومن اهالي الشهداء الذين سقطوا في المواجهة مع المجموعة الارهابية، مشددا على “وجوب اتخاذ كل التدابير التي تحمي امن طرابلس واهلها، وتقتلع فلول الارهاب من جذورها”.
ونوه الحريري بتضحيات الجيش وقوى الامن وسائر المؤسسات الامنية، وشجاعة الضباط والرتباء والعناصر “الذين يدافعون بصدورهم عن امن اللبنانيين وسلامتهم”، ودعا ابناء وطرابلس وكافة فعالياتها الى “التضامن حول الجيش وقوى الامن، وتعاونهم مع الاجهزة المختصة لكشف بؤر الارهاب واستئصال اي وجود لها”.
وختم الحريري قائلا، “لقد ضرب الارهاب فرحة العيد في طرابلس، لكن هذه المدينة الابية ستبقى عصية، ولن نتراجع عن ان نردد معها صبيحة الفطر، كل عام وطرابلس بخير”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحريري: لاتخاذ تدابير تقتلع فلول الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.