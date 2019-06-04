لبنان | الحريري: لاتخاذ تدابير تقتلع فلول الارهاب

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، اتصالات بكل من وزيرة الداخلية ريا الحسن، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، للوقوف على وقائع الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة طرابلس.

وتوجه الرئيس الحريري بالتعزية من قيادتي الجيش وقوى الامن ومن اهالي الشهداء الذين سقطوا في المواجهة مع المجموعة الارهابية، مشددا على “وجوب اتخاذ كل التدابير التي تحمي امن طرابلس واهلها، وتقتلع فلول الارهاب من جذورها”.

ونوه الحريري بتضحيات الجيش وقوى الامن وسائر المؤسسات الامنية، وشجاعة الضباط والرتباء والعناصر “الذين يدافعون بصدورهم عن امن اللبنانيين وسلامتهم”، ودعا ابناء وطرابلس وكافة فعالياتها الى “التضامن حول الجيش وقوى الامن، وتعاونهم مع الاجهزة المختصة لكشف بؤر الارهاب واستئصال اي وجود لها”.

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وختم الحريري قائلا، “لقد ضرب الارهاب فرحة العيد في طرابلس، لكن هذه المدينة الابية ستبقى عصية، ولن نتراجع عن ان نردد معها صبيحة الفطر، كل عام وطرابلس بخير”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام