لبنان | موقف لبنان الرسمي في مكّة منسٌق بين بعبدا والسراي

أبلغت مصادر “النهار” أن موقف لبنان الرسمي في قمة مكّة منسٌق بين بعبدا والسراي الحكوميّ. والمصادر الحكومية المواكبة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في القمة، توضح حيثيات هذا الموقف “وقد بني على موقف لبنان الحقيقي الذي تم التعبير عنه في القمة العربية في تونس نهاية آذار الماضي. كما ان الرئيس سعد الحريري عمل في البيان الصادر عن القمة الحالية على عدم ذكر حزب الله ولبنان، وبالتوافق السياسي استطاع ان يسحب اَي إشارة اليهما. وعندما تحقق له ما أراد، لم يعد من سبب يدعو الى تحفٌظ لبنان. من هنا اتخذ الموقف الحقيقي والواقعي المتفق عليه في البيان الوزاري”.

وذكّرت المصادر بأن النأي بالنفس منصوص عليه بشكل واضح لا يحتمل أي لبس أو غموض في البيان الوزاري، كما في القرار الشهير لمجلس الوزراء المتخذ في 5 كانون الاول 2017، وهو يقتصر على الدول العربية

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المصدر النهار