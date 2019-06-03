لبنان | ساترفيلد يحذّر من أي “عمل طائش”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يونيو 2019 11:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشف مصدر دبلوماسي لـ “اللواء” ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين كلاماً واضحاً: “ندعم استقرار وسيادة لبنان”. ولكن في الوقت نفسه، نقل تحذيراً من أي “عمل طائش” على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، أو ضد المصالح الأميركية سواء جاء من حزب الله أو من الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني. المصدر اللواء

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