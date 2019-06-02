لبنان | ريفي لباسيل: ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 02:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ردّ اللواء أشرف ريفي في تغريدة عبر “تويتر” على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من دون أن يسمّيه، وقال: “لستَ من المارونية السياسية بل أنت ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح. تطلّ علينا من باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفساد. تُسقط حكومة سعد الحريري بأمر من حزب الله وتحاضر بالميثاقية والشراكة. تتفاخر بكونك ضد الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح. عهد الشعبوية الممزوج بالتبعية حتى خراب لبنان”. المصدر تويتر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.