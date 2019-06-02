لبنان | باسيل: عون ليس ابن المارونية السياسية

أكّد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ ما جرى أخيراً ليس بسبب كلام قلته بل اخترعوا جملا وبدأوا بالرد عليها، منها عن السنية السياسية واساتذة الجامعة اللبنانية واقالة مدير عام الامن الداخلي وكل ما يهاجمونه غير موجود.

وأضاف في كلمة ألقاها من الشياح: “نحن لا نخجل من الدفاع عن حقوق المسيحيين عندما تمس لكننا نقول ايضا ان المسلمين في التيار يدافعون عنها قبل المسيحيين وكذلك المسيحيون يدافعون عن حقوق المسلمين اذا مسها احد”.

وقال باسيل: “الرئيس ميشال عون ليس ابن المارونية السياسية ونحن لسنا لا مع المارونية السياسية ولا الشيعية السياسية ولا السنية السياسية فنحن ابناء الميثاقية”، مضيفًا: “كلما تسمعون هذه الهجومات علينا عليكم ان ترتاحوا فنحن بألف خير وهناك أمامنا “عصفورية” جنت ولا يمكنهم ان يبتزونا بشيء وسنقوم بمشكلة مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد وكلما تكاثروا سنكون اكثر وكلما صاروا اقوياء سنكون اقوى”.

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وتابع باسيل: “لا نقبل الا ان يكون شريكنا قويا لكن كل فترة المتضررون يهجمون”، مشددًا على أنّ ” لا تسوية في موضوع الفساد وجوهر التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو كشف الفاسدين ومن يخربون البلد وليس تغطية أياً كان”.

المصدر فريق موقع القوات اللبنانية