لبنان | علوش لباسيل: شر بتعمل الماشطة بالوجه العكش

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبر النائب السابق، مصطفى علوش ‏انه لا حاجة لتشويه صورة “فرعون” غامزاً من قناة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وقال عبر “تويتر”، “لا حاجة لتشويه صورة فرعون فهو من رسمها بأقواله وتصرفاته ‏فلا نفع من اختلاق مؤامرة عليه”. أضاف، “لا يصلح العطار ما أفسده الدهر أو ‏الأصح شر بتعمل الماشطة بالوجه العكش”.

وأعلن المكتب الاعلامي لباسيل، في وقتٍ سابق، أن “هناك حملة تشويش هدفها ضرب الصورة الوطنية للوزير باسيل وللتيار، وبالمقابل استعادة شعبية سنية، ومحاولة شد عصب مكشوفة”.

Advertisements

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام