لبنان | 600 راية لحزب الله تغضب الأهالي

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أقدم مجهولون ليل الخميس- الجمعة، على ازالة رايات لحزب الله كان قد وضعها على طول الطريق من الوادي الاخضر باتجاه عربصاليم والتي بلغت حوالي الـ600 راية بمناسبة يوم القدس العالمي.
وأفادت معلومات صحفية أن الحزب قام بإزالة ما تبقى من الرايات لدرء الفتنة، الأمر الذي سبب استياء الاهالي وأثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر الوكالة الانباء المركزية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.