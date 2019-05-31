لبنان | 600 راية لحزب الله تغضب الأهالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 01:12 مساءً - مشاركة

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أقدم مجهولون ليل الخميس- الجمعة، على ازالة رايات لحزب الله كان قد وضعها على طول الطريق من الوادي الاخضر باتجاه عربصاليم والتي بلغت حوالي الـ600 راية بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأفادت معلومات صحفية أن الحزب قام بإزالة ما تبقى من الرايات لدرء الفتنة، الأمر الذي سبب استياء الاهالي وأثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر الوكالة الانباء المركزية