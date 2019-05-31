اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | 600 راية لحزب الله تغضب الأهالي

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 01:12 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أقدم مجهولون ليل الخميس- الجمعة، على ازالة رايات لحزب الله كان قد وضعها على طول الطريق من الوادي الاخضر باتجاه عربصاليم والتي بلغت حوالي الـ600 راية بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأفادت معلومات صحفية أن الحزب قام بإزالة ما تبقى من الرايات لدرء الفتنة، الأمر الذي سبب استياء الاهالي وأثار بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

 

المصدر الوكالة الانباء المركزية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 600 راية لحزب الله تغضب الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا