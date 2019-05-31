لبنان | برّي يعتذر عن تقبّل التهاني في عيد الفطر

اعتذر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك، آملاً، في بيان صادر عن مكتبه الاعلاميّ، ان “يعيده الله سبحانه وتعالى على لبنان واللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والبركة والسلام والاستقرار”.

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري برقيةً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بعيد الفطر المبارك. كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني.

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المصدر موقع القوات اللبنانية