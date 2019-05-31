لبنان | الحكومة اللبنانية “حشرت” نفسها

يؤكد وزراء في الحكومة اللبنانية أن الحكومة حشرت نفسها عندما شدّدت على ضبط الحدود لمنع التهريب المنظّم من سوريا إلى لبنان والذي يتجاوز تهريب شاحنة محملة بالخضار أو البيض إلى وضع اليد على المعابر غير الشرعية التي تُستخدم لتهريب الحديد والمعادن الصلبة والدخان الأجنبي والمشروبات الروحية والتنباك العجمي والأدوية، مع أنه لا اتفاق بين وزارتي الصحة في لبنان وسوريا حول السماح بالترويج لهذه الأدوية، إضافة إلى أجهزة الهواتف الجوالة في ضوء وجود دراسة لدى كبار المسؤولين في بيروت بأن لبنان يستهلك سنوياً أكثر من 200 ألف جهاز خلوي وأن معظمها يباع في السوق اللبناني بصورة غير شرعية.

ويكشف الوزراء أنفسهم لـ”الشرق الأوسط” بأن معظم البضائع المهرّبة إلى لبنان تتم عبر مرفأ طرطوس وأن جهات لبنانية وسورية نافذة تتولى تأمين شحنها وإيصالها إلى بيروت. ويؤكد هؤلاء وجود هذه المعابر في البقاعين الشمالي والشرقي المحاذيين للحدود السورية.

ويسأل هؤلاء الوزراء عن قدرة الدولة في ضرب مافيات التهريب؛ خصوصاً أنه لم يسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة التهريب شاحنات محمّلة بمواد من غير الخضار والفاكهة، ويرون أن هناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن المهربين؛ خصوصاً الذين يستخدمون المعابر الواقعة بين القصير السورية والجرود اللبنانية في البقاع، كما يسأل الوزراء عن الخطة التي أعدتها الدولة لمكافحة التهريب لزيادة نسبة الواردات التي تُسهم في خفض العجز، لأن لا إمكانية لإنجاح أي خطة تقوم على الأمن بالتراضي بين قوى الأمر الواقع والمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية الشرعية؟

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المصدر السرق الاوسط