لبنان | وهاب في قصر العدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصل رئيس الحزب التوحيد العربي وئام وهاب الى قصر عدل بيروت قبل قليل للادلاء بإفادته على خلفية الإخبار المقدم ضده من مجموعة من المحامين إثر نشر فيديو يتعرض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وللرئيس سعد الحريري. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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