لبنان | بري امام وفد من الكونغرس: لبنان لا يريد الحرب

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الظهر في عين التينة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
وأكد بري أنه ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم.
وتطرق الحديث الى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد بري أن لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر.
المصدر موقع القوات اللبنانية
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