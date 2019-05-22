لبنان | تحذير للبنان من التدخل في المواجهة المحتملة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 مايو 2019 03:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 مايو 2019 03:18 مساءً - مشاركة

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اشارت صحيفة “اللواء” إلى ان هناك معلومات وصلت لجهات رسمية مسؤولة ان نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد نقل ما يشبه التحذير الى لبنان، على خلفية التدخل في أية مواجهة إقليمية محتملة.

وكان ساترفيلد زار لبنان للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية كما زار اسرائيل لنقل وجهة النظر اللبنانية.

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المصدر اللواء