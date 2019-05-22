لبنان | تحذير للبنان من التدخل في المواجهة المحتملة

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اشارت صحيفة “اللواء” إلى ان هناك معلومات وصلت لجهات رسمية مسؤولة ان نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد نقل ما يشبه التحذير الى لبنان، على خلفية التدخل في أية مواجهة إقليمية محتملة.
وكان ساترفيلد زار لبنان للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية كما زار اسرائيل لنقل وجهة النظر اللبنانية.
المصدر اللواء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.