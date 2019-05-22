لبنان | اعتقال طبيب الرئيس العراقي الراحل في بيروت

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كشف مصدر عراقي في بيروت، اليوم الأربعاء، عن تداعيات اعتقال محافظ كركوك السابق، طبيب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، نجم الدين كريم.

وقال المصدر لـ”روسيا اليوم” إن “اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان العراق لاستلام كريم الذي اعتقل أمس في مطار بيروت، وهناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي”.

وأضاف، “الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل”.

وأشار إلى “وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان لإطلاق سراحه”، مبيناً أن “كريم موقف في منطقة بدارو”.

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فيما نفى مكتب نجم الدين كريم تلك الانباء، مشيرا الى ان “الاخير سافر خارج العراق يوم الإثنين الماضي لزيارة عائلته في النمسا”.

المصدر روسيا اليوم