لبنان | الموازنة تشعل جبهة “كلامية” بين حسن خليل وباسيل

قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء لدراسة موازنة 2019، غرّد وزير المال علي حسن خليل عبر “تويتر” قائلاً إن “الموازنة بالنسبة لي انتهت. والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها المادي في هذه الموازنة. لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام، ولم يعد هناك أي أمر يستدعي التأخير. لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية”.

كلام حسن خليل استدعى ردّاً من وزير الخارجية جبران باسيل في دردشة مع الصحافيين قائلاً: “الموازنة بتخلص بس تخلص”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية