لبنان | مجلس الوزراء يحسم الأرقام شبه النهائية للموازنة والعجز

انتهت عند الثانية والنصف فجر اليوم الاثنين جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي.

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح أن “مجلس الوزراء عبّر مجتمعاً عن استنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة”.

أما في موضوع الموازنة، قال الجراح: “جرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد خلال الجلسة، وهناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقيّة المواد، إما شُكلت لها لجان لمزبد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. واليوم ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم أمس الأحد عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكنّا من تخفيضه أو زيادته”.

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وأضاف، “باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز”.

موقع القوات اللبنانية