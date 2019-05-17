لبنان | رسائل تطمين أميركية الى لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” أنّ لبنان تبلّغ رسائل تطمين اميركية، الا تصعيد للوضع في الجنوب، وانّ هناك اتجاهاً نحو إجراء مفاوضات جدّية في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

واضافت، ان “الاميركيين طلبوا من الاسرائيليين وقف الاشغال في الحقول النفطية (في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان او القريبة منها) موقتاً، افساحاً في المجال أمام المباحثات وعدم تصعيد الوضع”.

واكّدت المصادر، انّ “الاميركيين مهتمون بألّا يؤثر ما يجري في المنطقة إضافة للنزوح السوري، على الوضع في لبنان، خصوصاً من الناحية الامنية، ويسألون عن الحلول الممكن طرحها لإعادة النازحين إلى بلادهم”.

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المصدر الجمهورية